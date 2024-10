Die diesjährige Paragleit-Saison rund um den Ossiacher See ist beendet. Trotz einer soliden Anzahl an Flugtagen berichten die lokalen Unternehmen von einem leichten Rückgang der Flüge und Umsätze und sehen vor allem Potenzial im Ausbau der Vor- und Nachsaison. Während das Wetter in den Sommermonaten weitestgehend mitspielte, bereiten den Flugschulen die fehlenden Touristen in den Nebensaisonen Kopfzerbrechen und fordern mehr internationale Werbung.