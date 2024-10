Was die Steiermark und die US-amerikanische Großstadt New York gemeinsam haben? Tatsächlich einiges, wie die beiden Steirerinnen Sabrina Pfeifer und Anja Wendzel im Rahmen eines Projektes für „5komma5sinne“ herausfanden. „Unser Ziel war es, einen steirischen Blick auf die Stadt zu werfen. An welchen Ecken kann man die Steiermark in dieser Metropole finden und wie erlebt man selbst als Steirer die Atmosphäre dieser Stadt“, so Wendzel. Ihre Entdeckungsreise führte das Duo im Dirndl über den Times Square, auf den Laufsteg der steirischen Designerin Lisa Marie Schalk, und unter anderem auch in die kulinarische Welt von Erwin Schröttner, der den Geschmack seiner Heimat mit in die USA genommen hat.