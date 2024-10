Franz Puggl ist Obmann des Gemischten Chors in Sirnitz. Seit 15 Jahren ist er Teil der Singgemeinschaft, die Leidenschaft zum Gesang hat er bereits früh in der Kindheit entdeckt. „Meine Großmutter hat früher gerne Kärntner Lieder gesungen. Immer wenn wir bei ihr waren, haben wir alle gesungen und getanzt. Meine drei Schwestern haben zudem alle ein Instrument gespielt, mir hat da als junger Bursche leider die Motivation dafür gefehlt. Ebenso waren sie bereits Mitglied im Chor. Als sie mich dann einmal zur Probe mitgenommen haben, bin ich gleich mit eingestiegen.“

Die Anfangszeit war für ihn nicht leicht, wie er selbst erklärt: „Als ich mit 18 Jahren dann dabei war, musste ich erstmal lernen, wie man Noten liest. Für mich war das anfangs sehr verwirrend. Nichtsdestotrotz war es nie ein Thema für mich, aufzuhören.“ Kommenden Samstag feiert der Obmann mit seinen 25 Mitgliedern sein 75-jähriges Bestehen und lädt zum Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche Sirnitz um 19.30 Uhr ein.

Bunte Musikmischung und weite Reisen

Vor drei Jahren wurde der 33-Jährige zum Obmann gewählt und ist somit Nachfolger von Gottfried Bretis, welcher zuvor 15 Jahre lang die Führung innehatte. Der Chorleiter ist Heinrich Leb, er ist seit 1988 bei der Singgemeinschaft dabei. Ein wichtiges Anliegen für Puggl ist nun, auch junge Erwachsene für den Gesang zu begeistern. Am besten gelingt ihm dies mit neuer Musik und direkten Gesprächen, wie er selbst erklärt: „Wir haben hier in Sirnitz das Problem, dass immer mehr junge Menschen abwandern und in die Stadt ziehen. Das macht es natürlich nicht leicht für mich, potenzielle Mitglieder im jüngeren Alter zu finden. Ich mache keinen großen Hehl aus der Situation und versuche, mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen und sie dann zu einer Probe einzuladen. Unser musikalisches Repertoire wollen wir so vielfältig wie möglich halten, ich würde es als eine Mischung von kirchlichen und modernen Liedern sowie Volksliedern betiteln.“

Puggl bei seiner anderen Leidenschaft: der Jagd © KK/Privat

Um auch mit anderen internationalen Chören vernetzt zu sein, ging der Chor in Sirnitz vor etwa 30 Jahren eine Gemeindepartnerschaft in Italien und Deutschland ein. Ein Aufenthalt in New York mit anschließendem Konzert in der St. Patrick‘s Cathedral war die bisher größte Reise für den Chor. Ist er mal nicht im Proberaum oder auf Reisen, so verbringt der hauptberufliche Landwirt gerne Zeit auf seinem Hof oder auf der Jagd.