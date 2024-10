Seit mehr als zehn Jahren ist der Weststeirer Chris Dohr in der Filmbranche aktiv. Der gebürtige Voitsberger, der in Lannach aufgewachsen ist und an der HAK Voitsberg maturiert hat, sorgte mit dem Kurzfilm „Die Waschmaschine“ vom Schladminger Regisseur Dominik Hartl erstmals für Aufsehen. Das Werk, das Dohr als Produzent verantwortet hatte, wurde mit dem österreichischen Filmpreis 2021 in der Kategorie „Bester Kurzfilm“ ausgezeichnet.