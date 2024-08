Am Freitag wird Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Graz mit der Landesspitze und den ÖBB eine Absichtserklärung für den zweigleisigen Ausbau der Südbahn von Werndorf bis Spielfeld unterzeichnen. Der ist damit auf Schiene und soll bis Mitte der 2030er-Jahre umgesetzt sein. In Schwebe hingegen ist die Zukunft einiger regionaler Bahnlinien, vor allem der Murtalbahn. Dass die 64 Kilometer lange Schmalspur-Strecke zwischen Unzmarkt und Tamsweg modernisiert werden soll, darüber herrscht grundsätzlich Einigkeit zwischen dem Land als Betreiber und dem Bund. Nur nicht über das Wie und die Finanzierung.