Die Hitzewelle ist gebrochen: Nachdem das Land eine gute Woche lang unter den brütenden Temperaturen stöhnte, steht der Steiermark nun eine etwas kühlere Phase ins Haus: Schon am gestrigen Samstag brachte der Regen Abkühlung (und zum Glück keine schweren Schäden). Am heutigen Sonntag zeigt sich der Himmel zwar größtenteils wolkenlos, doch die Temperaturen pendeln sich zwischen 25 und maximal 30 Grad ein. Und das dürfte in den kommenden Tagen so bleiben.