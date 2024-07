Es ist 9 Uhr. Das Thermometer zeigt bereits 25 Grad an. „Im Vorjahr hatten wir einmal um halb sieben Uhr früh schon 31 Grad“, sagt Leonardo Sammer, Polier auf der vor zwei Wochen eröffneten Baustelle Maiffredygasse in Graz. Sammer und sein Team gehören zu jenen Leuten, die sich an einem Hitzetag nicht in ein Gebäude zurückziehen können. Und wenn gewisse Arbeiten wie Asphaltieren anfallen, kann ein Tag sehr lang werden – die Hitze ist da kein hilfreicher Begleiter.