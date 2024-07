Sie fliegen durch die Luft, bleiben beim Radfahren an Kleidung hängen und nisten sich auf der Unterseite der Blätter von Bäumen ein und sorgen dafür, dass sich diese braun verfärben und abfallen. Bei dem winzigen geflügelten Tier handelt es sich um die Eichennetzwanze, die ursprünglich aus Nordamerika stammt, wie Biologe Thomas Frieß vom Ökoteam weiß. „Schon vor 20 Jahren wurde die Wanzenart in die Schweiz eingeschleppt, dort hat sie sich zehn bis 15 Jahre gehalten.“ Binnen kürzester Zeit begann das Tier sich dann allerdings plötzlich massiv auszubreiten, über Norditalien fand die Wanze ihren Weg bis in die Steiermark. „Den ersten Fund gab es in der südlichen Steiermark 2019“, so der Biologe.