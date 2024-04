Rund 54.000 bekannte Tierarten beherbergt Österreich, etwa 40.000 davon sind Insekten. Dieses Verhältnis illustriert, welch überragende Bedeutung die Insektenwelt für das Funktionieren der heimischen Ökosysteme hat. Allein der Wert der jährlichen Bestäubungsleistung wird in Österreich auf mehrere Hundert Millionen Euro geschätzt. „Ohne die Insekten gäbe es keine Landwirtschaft, sie spielen auch eine große Rolle in der Schädlingskontrolle, weil Nützlinge die Schädlinge in Schach halten“, sagt Helmut Gaugitsch, Leiter für Biologische Vielfalt im Umweltbundesamt. Doch das Gleichgewicht kippt zusehends, die Vielfalt der Insektenarten nimmt in Österreich rasant ab.