Gegen 17 Uhr löste sich am Mittwoch ein Erdrutsch in St. Marein bei Graz, dabei wurden vier Kinder verschüttet. Was man bisher weiß.

Vier Kinder sind am Mittwoch in der Gemeinde St. Marein bei Graz im Wald beim Spielen verunglückt. Ersten Berichten zufolge löste sich eine Mure, tatsächlich dürfte sich der Vorfall aber rund um eine trichterförmige Sandgrube ereignet haben. Rund 60 Kubikmeter Erde haben sich gelöst. Grund dürfte das feuchte Erdreich gewesen sein, bedingt durch den tagelangen Starkregen in weiten Teilen der Steiermark, wie man beim steirischen Katastrophenschutz vermutet.

50 Meter vom Elternhaus entfernt

Seitens des Roten Kreuzes bestätigt man vorerst lediglich, dass vier Kinder vom Unglück betroffen waren. Zwei kamen mit leichten Verletzungen davon, eines wurde mit dem C17 auf die Kinderklinik geflogen werden, eines ist tragischerweise verstorben. Der Unfallort soll sich nur rund 50 Meter vom Elternhaus von zweien der beteiligten Kinder entfernt befunden haben. Sie waren mit einer Frau und zwei weiteren Freunden im Wald.

Kriseninterventionsteam vor Ort

An dem Rettungseinsatz beteiligt waren neun steirische Feuerwehren mit rund 140 Einsatzkräften und einer Feuerwehrdrohne. „Wir haben mit Händen und Schaufeln gegraben und alles gegeben“, heißt es aus dem Feuerwehrbereichsverband Feldbach. Es ist ein Einsatz, der auch für die vielen Freiwilligen nur schwer zu verkraften sein dürfte. „Das Kriseninterventionsteam ist vor Ort, dessen Service werden wir in Anspruch nehmen.“ Auch ein Suchhund der Polizei und drei Hubschrauber waren an dem Einsatz beteiligt.

Bürgermeister Franz Knauhs, hörbar schwer mitgenommen, bittet um Verständnis, er will und kann sich vorerst nicht äußern.