Die schweren Gewitter mit anhaltendem Starkregen trafen am Samstag auch das Burgenland. Hotspots waren die Bezirke Mattersburg und Eisenstadt-Umgebung sowie der Bezirk Oberwart. Für die Stadt Oberwart wurde um 4.14 Uhr Früh am Sonntag aufgrund der angespannten Wetterlage mit Starkregen und Hochwasser eine Zivilschutzwarnung ausgelöst, teilte das Land Burgenland in der Nacht auf Sonntag mit.

Bereits kurz vor Mitternacht wurde im gesamten Bezirk Oberwart der Katastrophenfall ausgerufen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen, sowie tiefer gelegene Räume wie Keller und Tiefgaragen zu meiden. Einsätze der Feuerwehren gab es auch im Bezirk Güssing. Laut dem Landesmedienservice waren gegen 7.00 Uhr Früh im Bezirk Oberwart 55 Feuerwehren ausgerückt, im gesamten Burgenland wurden bis 4.30 Uhr rund 360 Einsätze verzeichnet. Wann der Zivilschutzalarm in Oberwart wieder aufgehoben wird, war zunächst nicht bekannt. Die EU-Wahl soll davon nicht beeinträchtigt sein, bis 7.00 Uhr lagen keine Informationen vor, wonach ein Wahllokal nicht geöffnet werden kann, hieß es.

Unwetter auch in Teilen Tirols und NÖ

In Teilen Tirols war ebenfalls mit Unwettern zu rechnen. Die GeoSphere Austria gab aufgrund aktueller Prognosen bis in die Nacht auf Sonntag Warnstufe „Orange“ aus, die dritthöchste auf der vierstufigen Skala. Nach Angaben des Landes waren in Tirol insbesondere in Regionen nördlich des Inntals sowie im „Großraum Wörgl-Kufstein-Fieberbrunn-Hochfilzen“ im Unterland mit Unwettern samt Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen. Aber auch in den übrigen Regionen des Bundeslands seien Gewitter wahrscheinlich, hieß es in einer Aussendung.

Ausrücken mussten auch die Feuerwehren in Niederösterreich, vorwiegend im Süden. Klaus Stebal vom Landeskommando berichtete am Abend auf APA-Anfrage von rund 40 Einsätzen, hauptsächlich Auspumparbeiten.