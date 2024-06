Schon am Freitag hatte sich das Unwetter im Raum Schäffern ausgetobt. Am Samstag öffnete der Himmel über dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld abermals seine Schleusen. Kurz nach 18 Uhr brachen sintflutartige Regenfälle über das Wechselgebiet herein, im Minutentakt gingen Notrufe bei den Feuerwehren ein.