Wie Magier bändigen sie das Wasser, sogar Wolken können sie in den Himmel hängen – das Fotografen-Duo Manuel Rom und Manuel Bechter begeistert mit seinen optischen Täuschungen und kreativen Fotoideen das Internet. 1,5 Millionen Menschen folgen den beiden Grazern auf der Social-Media-Plattform Instagram. Damit sind sie die erfolgreichsten Content Creator Österreichs. „Dabei hat alles mit einer ganz einfachen Spiegelreflexkamera und einem Handy angefangen, wir sind einfach jeden Tag rausgegangen und haben irgendeinen Blödsinn gemacht“, erzählt Rom. Seit 2019 machen die beiden gemeinsam Fotos, doch eigentlich sind Rom und Bechter richtige Sandkastenfreunde.

Schon die Volksschule besuchten die leidenschaftlichen Content Creator in Graz gemeinsam, aus den Augen verloren haben sie sich nie. „Durch das Gaming haben wir uns angefreundet, haben uns oft zum Spielen getroffen“, erinnert sich der 32-Jährige. Roms kreative Ader, Bechters analytisches Denken und sein Interesse an Zahlen brachte die Steirer dazu, ihren Content auf Instagram zu teilen. Mit Erfolg, denn schon in ihrem ersten Jahr knackte das Duo die Million. „Wir haben damals einfach den richtigen Zeitpunkt erwischt“, so Rom. „Die Reichweite der Posts ist heutzutage aber viel wichtiger als die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten.“

Zwischen nachmachbar und spektakulär

Content zum Nachmachen will das Duo kreieren, aus diesem Grund zeigen sie bei jedem geteilten Bild auch den Entstehungsprozess dazu. Behilflich ist bei der Umsetzung Videograf Sebastian Seidl, der inzwischen auch zum Team gehört und die Geschicke hinter der Videokamera lenkt. „Wir versuchen eine gute Balance zu halten zwischen Content, den man nachmachen kann und spektakulären Ideen“, so Rom. Für eine Kampagne für Coca Cola ließ sich Bechter von einem Heißluftballon von einer Strickleiter hängen – die Höhe ist Illusion, verrät Rom. Das Spiel mit Perspektiven ist ihr Markenzeichen, so auch die gelebte Transparenz in Sachen Entstehung. Vor allem seit dem Aufstieg der Video-Plattform TikTok merke das Duo die steigende Konkurrenz. „Immer mehr Menschen nutzen Soziale Medien als Plattform, um ihren Content zu verbreiten, die Reichweite sinkt bei allen.“

Über mangelnden Erfolg können sich die beiden Grazer allerdings nicht beschweren. 2024 arbeiten die Steirer mit dem Technik-Riesen Samsung zusammen, auch eine internationale Kampagne mit dem Autokonzern Kia haben Bechter und Rom bereits umgesetzt. „Solche längeren Partnerschaften mit Unternehmen sind super, weil man ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Große Unternehmen geben einem zudem grundsätzlich mehr kreative Freiheiten bei der Umsetzung, das taugt uns, weil unsere Fotos nur so authentisch bleiben.“ Einmal im Monat setzt sich das Team zusammen, um an neuen Ideen zu feilen, wöchentlich ist ein Shooting-Tag eingeplant. „Wir nehmen uns immer vor, bis zu drei Ideen umzusetzen, meistens kriegen wir eine hin“, schmunzelt Rom. Trial-and-Error ist ihr Motto, denn nicht jede Idee am Papier, lässt sich automatisch umsetzen. „Aber seit wir angefangen haben, haben wir auch viel dazugelernt“, sagt Rom.