Wir sind auf dem Weg in eine Zukunft, in der es immer schwieriger wird zu unterscheiden, was tatsächlich real ist und was nur dem „Hirn“ einer künstlichen Intelligenz entspringt. Das gilt für Texte genauso wie für Bilder, Videos und Sprachnachrichten. Auf Instagram verdrehen beispielsweise schon virtuelle Influencerinnen Männern den Kopf.

Ein sensibler Umgang mit diesem Thema und etwas Übung in diesem Bereich schadet also nicht. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung testen. Überprüfen Sie in unserem „Echt vs. KI“-Quiz, ob Sie der Künstlichen Intelligenz gewachsen sind. Viel Spaß dabei!

Ein großer Dank gilt unseren Leserreporterinnen und Lesereportern, deren Fotos für dieses Quiz verwendet wurden.