Das Täuschungsmanöver scheint perfekt zu funktionieren: „Wie ist es möglich, dass eine so schöne Frau keinen Freund hat?“, schrieb ein prominenter deutscher Fußballer in einer liebestollen Direktnachricht an Emily Pellegrini. Sie haben diesen Namen noch nie gehört? Das hat einen guten Grund. Frau Pellegrini – man beachte den schnittig ausgedachten Namen – gibt es nämlich noch nicht allzu lange. Und: Nichts an ihr ist im eigentlichen Sinne echt.