Samsung setzt auf Künstliche Intelligenz, um mit seinem nächsten Top-Smartphone gegen Apples iPhone anzutreten. In der Galaxy-S24-Serie, die am Mittwoch vorgestellt wurde, legten die Koreaner den Fokus deswegen auch klar auf die Software.

Diese soll dank KI unter anderem Bilder verbessern, Texte zusammenfassen und Unterhaltungen übersetzen. Samsung inszenierte die Premiere mit Lichtshow auf großer Bühne in San Jose im Silicon Valley, gerade einmal ein Dutzend Kilometer von der Apple-Zentrale entfernt.

Die Galaxy AI kann auch schnell Textzusammenfassungen schreiben © Samsung

Samsungs Smartphone-Chef TM Roh versprach in der Arena, in der sonst das Eishockey-Team San Jose Sharks spielt, KI-Innovationen, die das Leben einfacher machen sollen. Samsung wolle den technologischen Wandel durch Künstliche Intelligenz anführen, betonte er. Die S24-Reihe bietet unter anderem Echtzeit-Übersetzungen von Telefonanrufen und Unterhaltungen in 13 Sprachen, darunter Deutsch. Die Software soll Spiegelungen in Fotos entfernen können. Herkömmliche Videos können nachträglich in Zeitlupenaufnahmen umgewandelt werden – die Software erstellt dafür künstlich zusätzliche Bilder.

Beim Texten © Samsung

Funktionen wie die Computer-Übersetzung bei Telefonanrufen oder der Chat-Assistent, der Sätze umformulieren kann, basieren auf hauseigener KI-Entwicklung bei Samsung. Der Konzern stellt sich auf eine lange Lebenszeit der Modelle ein: Neue Smartphones sollen sieben Jahre lang mit Sicherheits-Updates versorgt werden.

Audio-Aufnahmen können direkt im Anschluss am Smartphone transkribiert werden © Samsung

Samsung stellte sein Flaggschiff-Modell zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt nicht als Smartphone-Marktführer vor: Apple erklomm im vergangenen Jahr nach Berechnungen der Analysefirma IDC erstmals den Thron. Ihr Experte Francisco Jeronimo fand das bemerkenswert, da ein iPhone 2,5 mal mehr koste als ein durchschnittliches Smartphone. Samsung hielt den Spitzenplatz beim Absatz durch das breite Angebot an Modellen in verschiedenen Preisklassen, während Apple stets die meisten Profite im Markt abschöpfte.

Die Präsentation zum Nachschauen: