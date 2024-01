Das wertvollste an einer Börse notierte Unternehmen der Welt heißt Apple – eine über viele Jahre währende Gewissheit. Über Jahre stand der iPhone-Hersteller auf der Liste der teuersten Unternehmen ganz oben, nur im November 2021 holte Microsoft Apple bereits für wenige Tage vom Thron.

Mit Stand Freitagmittag betrug die Börsenkapitalisierung von Microsoft – der Wert aller ausgegebenen Aktien – 2,86 Billionen Dollar (2,61 Billionen Euro), der von Apple 2,89 Billionen Dollar (2,64 Billionen Euro), gerade einmal ein Prozent Unterschied. Während der Aktienkurs von Apple in den letzten zwei Jahren „nur“ um rund 10 Prozent zulegte und derzeit um einige Prozentpunkte unter dem Höchststand notiert, verzeichnet Microsoft einen wahren Höhenflug an den Börsen. Gegenüber Jänner 2022 legte der Softwaregigant aus Redmond um über 20 Prozent an Wert zu und klettert von Rekord zu Rekord. Noch 2019 notierte die Microsoft-Aktie unter 100 Dollar, jetzt steht sie bei rund 350 Dollar.

Geprägt wird Microsoft von seinem CEO Satya Nadella (56), dem aus Indien stammenden Manager. Er steht seit zehn Jahren an der Spitze des 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründeten Giganten, der mit Windows auf nahezu allen Büro-PCs präsent ist. Als Nadella den 2014 nur mäßig erfolgreichen Konzern übernahm, strich er 18.000 Jobs und danach weitere 8000. Die zuvor vom glücklosen Vorgänger Steve Ballmer um knapp sieben Milliarden Euro zugekauften Mobilfunksparte von Nokia schrieb Nadella völlig ab.

Hocherfolgreich mit AI-Fokus

Die mit Abstand wichtigste Weichenstellung, die heutige Höhenflüge erst möglich machte, war das massive Engagement von Microsoft im Bereich der künstlichen Intelligenz. „Und hier vor allem die Wette auf das KI-Start-up OpenAI“, schreibt das Handelsblatt. Nadella erkannte das Potenzial des damals weitgehend unbekannten Jungunternehmens aus San Francisco. OpenAI wurde berühmt mit dem wohl weltweit besten KI-Chatbot ChatGPT. Eine Technologie, die Microsoft heute in seine Produkte einbaut (KI-Assitent Copilot).

Ob Microsoft der Platz an der Sonne diesmal länger vergönnt ist als 2021, bleibt abzuwarten. Die Chancen stehen aber gut: Der KI-Hype spielt Microsoft in die Karten, die Cloud-basierten Dienste von Microsoft, der Kurs schoss zuletzt regelrecht in die Höhe, während Apple seinen Rekord – der Börsenwert lag Mitte Dezember noch weit über drei Billionen Dollar – erst wieder einstellen muss.