Wladimir Putin bewirbt sich um eine weitere Amtszeit, Donald Trump strebt ein Comeback als US-Präsident an und auch in Österreich werden die Bürgerinnen und Bürger zu den Wahlurnen gebeten. Wie gut kennen Sie sich in der Welt aus und was wissen Sie über die politischen Besonderheiten in den Ländern.

In unserem Weltpolitik-Quiz können Sie zeigen, wie gut Ihre Expertise zum Weltgeschehen ist.