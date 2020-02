Skiflugweltcup Der Cheftrainer und seine Liebe zum Kulm

Beim Skifliegen am Kulm tummeln sich vorrangig regionale Promis. ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder hat beste Erinnerungen an den steirischen Monster-Bakken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Tagger © Kleine Zeitung

An diesem Wochenende tummeln sich am Kulm so manche Promis - vorrangig aus der Alpenrepublik selbst. Neben dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sowie seinem Stellvertreter Anton Lang und Sport-Landessrat Christopher Drexler wurden auch einstige Skisprung-Größen wie Andreas Goldberger, Sven Hannawald und Thomas Morgenstern (der Kärntner spielte am Kulm mit seinem Helikopter auch Luft-Taxi) gesichtet.