Hut ab vor Marco Odermatt, er hat sich alle Ehrerbietung redlich verdient. Odermatt war schon die gesamte Saison in Schlagdistanz, war immer knapp am ersten Sieg in der Abfahrt dran, aber bei der WM am Sonntag, dem wichtigsten Rennen des Jahres, hat alles gepasst. Just in so einer WM-Entscheidung den ersten Abfahrtssieg abzuliefern, das zeichnet einen großartigen Abfahrer aus – und es werden zweifellos noch viele weitere Siege in der Königsdisziplin folgen. Die Leistung am Sonntag war einzigartig; ob es wirklich die perfekte Abfahrt war, lässt sich schwer sagen, nahe dran war es jedenfalls.