Dass Ski-Star Manuel Feller eine Affinität für Musik hat, ist längst kein Geheimnis. Auf Instagram veröffentlichte der ÖSV-Technik-Spezialist schon einige Kostproben seines Könnens, zu Beginn der Coronapandemie etwa einen Corona-Song, erst im vergangenen Dezember ein Video, in dem er den "Wintervibe" besingt.

Rechtzeitig zur Ski-WM in Courchevel/Meribel macht der 30-Jährige Ernst und bringt mit "Frau Holle" seine erste Single auf den Markt, die ab Montag auf Spotify und ITunes zu hören sein wird. Dabei könnte es sich durchaus um den oben erwähnten "Wintervibe"-Song handeln, heißt es dort doch "Frau Holle ist im Hype" und "Danke, Frau Holle, für deinen Segen".

Auf alle Fälle soll der von befreundeten heimischen Musikern aufgenommen und umgesetzte Song eine "Hommage an den Schnee und die gute Zeit mit Freunden beim Skifahren bzw. Snowboarden" sein. „Der Winter ist zurück und passend dazu darf ich meine erste Solo-Single releasen. Frau Holle erzählt von der Freude über den Schnee und den Spaß, den man mit Freunden beim Skifahren oder Snowboarden hat“, sagt Feller und meint weiter: „Ich habe ja schon einige Kostproben auf Instagram geteilt und gutes Feedback erhalten, darunter auch viele Rückmeldungen von Eltern, die mir Videos geschickt haben, auf denen ihre Kids mitsingen. Die Eltern haben mich dann gefragt, ob es die Songs auch irgendwo zum Download oder Streamen gibt.“

Binnen drei Tagen ist der neue Reggea-Song entstanden: „Ich habe mich vor Jahren in diese Art von Musik verliebt", sagt Feller. "Für mich ist es ein super Zeitvertreib. Wir sitzen sehr viel im Auto. Statt Radio oder Playlists, laufen bei mir dann die Rhythms und Beats und ich chante, also singe bzw. rappe, über Themen, die mir gerade in den Sinn kommen. Manchmal ist was dabei, dass mir gefällt und ich dann auch mit der Öffentlichkeit teile.“

Der Brotberuf soll aber weiterhin das Skifahren bleiben, die Musik bleibt ein Hobby: "Wenn Menschen durch mich auf diese Art von Musik kommen, Freude daran haben, lachen und mitviben, dann ist das mehr als genug für mich. Wem es taugt, der soll es anhören, der andere einfach ignorieren."

Auch die ÖSV-Teamkollegen sind gespannt auf das, was es ab Montag zu hören gibt. "Ich bin schon gespannt, was er fabriziert hat. Manuel ist ein begnadeter Sänger, wird sicher cool", sagte Marco Schwarz. "Sänger, würde ich sagen, ist er kein guter, aber wie er das mit dem Rappen hinbekommt, klingt immer recht gut", meinte Michael Matt.