Am Sonntag präsentierte der ÖSV in Meribel die neue Wäsch', mit der sich die heimischen Ski-Stars bei der WM in Courchevel/Meribel zeigen werden. Marco Schwarz und Johannes Strolz sowie das Frauen-Quartett Ramona Siebenhofer, Franziska Gritsch, Cornelia Hütter und Ricarda Haaser, das am Montag (11/14.30 Uhr, ORF 1 live) in der Kombination den Auftakt machen wird, standen dabei als Models zur Verfügung. So sieht sie aus, der ÖSV-Stars neue Kleider:

Wenn die ÖSV-Frauen am Montag am Starthaus stehen, ist die Farbe des neuen Outfits für Conny Hütter und Co. aber natürlich komplett nebensächlich. Seit 2016 stand Hütter nicht mehr auf Slalomski und geht bei der WM in der eingeschlafenen Königsdiszplin dennoch an den Start - und nicht nur das: "Ich bin vorigen Sonntag vor dem Training im Sarntal mit Schüttelfrost aufgewacht", sagt die Steirerin. "Ich hatte so viel Fieber, ich habe nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Ich war bis Freitag im Bett, heute den ersten Tag wieder auf Ski." Die Speed-Spezialistin kann zum Auftakt nur überraschen.