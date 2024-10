Auch wenn er einen Startplatz für den Riesentorlauf in Sölden in der internen Qualifikation verpasst hat, ist der Saisonstart für ÖSV-Ass Adrian Pertl mehr als geglückt. Der Technik-Spezialist wurde am Donnerstag erstmals Vater. Auf Instagram postete der 28-Jährige ein Foto auf dem die Hände von Papa Pertl, Mama Anna und dem frisch geborenen Töchterchen zu sehen sind.

Unter dem Beitrag steht: „Willkommen auf unserer Welt kleines Mädchen.“ Vor einigen Wochen verriet Pertl, dass er und seine Frau das erste gemeinsame Kind erwarten. Im Juni heiratete der Junioren-Weltmeister von 2017 seine langjährige Freundin. In seiner Karriere fuhr Pertl bisher einen Podestplatz im Slalom ein und holte bei der Ski-WM 2021 in Cortina Silber im Slalom.