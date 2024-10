Ein österreichisches Ski-Quintett hat sich am Mittwoch bei teaminternen Zeitläufen Startplätze für den alpinen Weltcup-Auftakt Ende nächster Woche in Sölden gesichert. Auf dem Rennhang in Sölden setzten sich bei der Riesentorlauf-Ausscheidung bei den Frauen Lisa Hörhager, Katharina Huber und Katharina Truppe durch, bei den Männern Fabio Gstrein und Noel Zwischenbrugger. Im Anschluss nominierten die Cheftrainer ihre Teams für den ersten internationalen Vergleich im WM-Winter.

Roland Assinger hatte bei den Frauen schon davor Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Katharina Liensberger und Julia Scheib nominiert, sein ÖSV-Pendant Marko Pfeifer bei den Männern Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr. Auf der Strecke blieben am Mittwoch Nina Astner, Viktoria Bürgler, Victoria Olivier und Angelina Salzgeber bzw. Stefan Babinsky und Adrian Pertl.

Der Frauen-Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner ist für den 26. Oktober angesetzt, jener der Männer für den 27. Oktober (jeweils 10.00/13.00 Uhr, live ORF 1).