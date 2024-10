In diesem Jahr gibt es wenig Diskussionen darüber, ob der Auftakt in den Ski-Weltcup in Sölden nicht doch zu früh stattfindet. Heuer hat es auf den Gletschern früh geschneit, nicht nur die Rennpiste am Rettenbachferner ist bereit, am Mittwoch und Donnerstag absolvieren da Österreichs Damen und Herren schon ihre Qualifikationsläufe für den Auftakt in einer Woche. Sie haben sich zumeist in Chile ihren Feinschliff geholt, manche davon auch in Neuseeland. Anders ist es aktuell fast nicht möglich, sich die notwendigen Zeiten auf Schnee zu sichern. Und so stellte der steirische Skiverband in diesem Jahr auch erstmals ein Camp in Übersee auf die Beine: Drei Trainer und elf Kadermitglieder bereiten sich im Skigebiet El Colorado in Chile vor.