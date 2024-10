Kommt es nach Marcel Hirscher zu noch einem Star-Comeback im alpinen Ski-Zirkus? Die Gerüchteküche läuft wenige Wochen vor dem Beginn in Sölden jedenfalls heiß und dabei spielt vor allem Lindsey Vonn eine Rolle. Demnach habe sie bereits die Unterstützung des US-amerikanischen Verbandes und könnte tatsächlich wieder im Starthaus stehen.

Denn sollte die 39-Jährige um eine Wildcard ansuchen, hätte sie so einen Startplatz innerhalb des nationalen Kontingents der USA. Zusätzlich würden die aktualisierten Regeln für eine Wildcard den Start der US-Amerikanerin erleichtern.

Erfolgreiche Karriere

Zusätzlich soll sie bei einem Shooting für ihre Skimarke Head in Neuseeland gemeinsam mit ihrem Ex-Coach Chris Knight gesehen worden sein. Einige Trainingseinheiten habe sie demnach auch am Tiefenbachferner in Sölden abgespult. Ihr Debüt gab Vonn im Jahr 2000, 19 Jahre später kam dann das Karriereende nach zwei WM-Goldenen, einem Olympiasieg und vier großen Kristallkugeln für den Gewinn des Gesamtweltcups.

Während sich viele Fans eine Rückkehr wünschen, ist dies aufgrund ihrer Verletzungsgeschichte wohl nur schwer vorstellbar. Erst im Frühjahr erklärte die US-Amerikanerin gegenüber „Sport-Bild“: „Ich werde nie wieder in meinem Leben schmerzfrei sein. In meinem rechten Knie stößt Knochen auf Knochen. Ich hatte alle zwölf bis 14 Monate Operationen, damit ich weiter funktionieren kann. Ich muss eine bessere, langfristige Lösung finden.“ Damals sah der Plan von ihr vor, sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen zu lassen. Dies geschah im darauffolgenden Monat. Angesprochen darauf meinte Vonn: „Hoffentlich passt jetzt alles und hoffentlich werde ich keine OP haben in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Danach muss ich dann wahrscheinlich wieder. Das ist dann so wie bei einem Auto.“