Ex-Ski-Star Lindsey Vonn durchgeht gerade emotional schwierige Zeiten. Die 39-Jährige, die vor Kurzem bei den Olympischen Spiele in Paris zugegen war und dort im Rahmen der Bewerbung Salt Lake Citys für die Winterspiele 2034 eine Rede gehalten hatte, meldete sich via Instagram mit einer herzzerreißenden Nachricht zu Wort: Ihr Hund Leo hat Krebs.

„Als ich aus Paris nach Hause kam, bemerkte ich einige Knoten, die sich um seine Lymphknoten gebildet hatten und ich brachte ihn sofort zum Tierarzt“, schrieb die US-Amerikanerin. Leo habe bereits Chemotherapie erhalten und spreche gut darauf an. „Er ist ein bisschen müde und weiß nicht, was los ist, aber er ist immer noch ein fröhlicher Junge.“

Für die Abfahrts-Olympiasiegerin von Vancouver 2010 seien es harte Wochen gewesen, in denen sie versucht habe, ihre Gefühle nicht zu zeigen. „Aber ich muss sie laut aussprechen, um sie zu verarbeiten.“ Leo ist Vonns erster Hund und bereits seit elf Jahren an ihrer Seite. „Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht einmal ansatzweise vorstellen“, schreibt sie und will nun so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen und ihn bei all seinen Behandlungen unterstützen.

Zum Schluss schrieb die vierfache Gesamtweltcupsiegerin: „Wenn ich ein bisschen daneben sein sollte.... ihr wisst, warum.“