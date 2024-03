In einem Interview mit der Sport-Bild erklärte US-Ski-Legende Lindsey Vonn, dass „ich nie wieder in meinem Leben schmerzfrei sein werde. In meinem rechten Knie stößt Knochen auf Knochen. Ich hatte alle zwölf bis 14 Monate Operationen, damit ich weiter funktionieren kann. Ich muss eine bessere, langfristige Lösung finden.“ Der Plan der 9-Jährigen sieht vor, sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen zu lassen. „Aktuell prüfe ich, wann und wo ich das mache – und welche Art von Gelenkersatz. Alles ist ziemlich kompliziert. Die Operation kommt wohl in den nächsten sechs Monaten.“

Trotzdem betont die 82-fache Weltcupsiegerin: „Ich habe dem Skisport viele Opfer gebracht. Aber ich bereue nichts.“ Aus ihrer Zeit als Skiprofi hätte Vonn vor allem ihre Arbeitseinstellung mitnehmen können. „Ich will mich immer noch ständig verbessern. Früher konnte ich noch so schnell sein, ich wollte immer mehr. So bin ich auch abseits der Piste. Ich bin eine sehr getriebene Person, die sich immer neue He­rausforderungen sucht.“

Lobende Worte findet die Amerikanerin für ihre Landsfrau und Weltcupsieg-Rekordhalterin Mikaela Shiffrin: „Ich sage bereits seit Jahren, dass Mikaela nur gegen sich selbst antritt. Es hängt davon ab, was sie selbst erreichen will. Sie wird so viele Weltcup-Siege schaffen, wie sie möchte, solange sie gesund bleibt“, sagt Vonn, die mit ihrer eigenen Foundation für benachteiligte Mädchen, einer Ski- und Brillen-Kollektion in Zusammenarbeit mit Head sowie einer eigenen TV-Produktionsfirma voll ausgelastet ist.