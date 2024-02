Einst schlugen sie schon ein paar Tennisbälle auf dem Jungfernjoch, sie kennen sich auch von der einen oder anderen Veranstaltung. Doch zum gemeinsamen Skifahren, dafür hat es für Lindsey Vonn und Roger Federer nie gereicht. Das zum einen, weil Roger Federer während der aktiven Karriere die Ausflüge auf Schnee kurz hielt, zum anderen, weil es die Terminpläne lange nicht zuließen. Doch nun war es so weit: In Lenzerheide, wo Federer ein großes Ferienhaus besitzt, trafen sich die beiden zu einer Skirunde, wie die US-Amerikanerin auf Instagram mitteilte.

„Ich brauche ein wenig Zeit um zu reflektieren, was das für ich bedeutet“, schrieb Vonn auf Instagram. „Ich habe Roger als Athlet, Philanthrop und unglaublichen Champion über so viele Jahre bewundert. Normalerweise enttäuschen einen Leute, zu denen man aufsieht, auf die eine oder andere Weise, aber nicht Roger. Rog ist das Sinnbild eines wahren Sportsmannes und Champions in jeder Bedeutung des Wortes.“ Man habe oft und lange darüber gesprochen, gemeinsam Ski zu fahren, schrieb Vonn weiter, ohne sicher zu sein, ob das jemals passieren könne. „Aber so stehen wir jetzt da: zurückgetreten, skifahrend und das Leben genießend. Danke für diese Erinnerung, Rog. Du und Deine Familie seid wirklich einzigartig, aund egal, was die Statistiken sagen, Du wirst ewig mein GOAT sein. Weil es nicht um die Statistik geht, sondern um den Einfluss, den du auf mich hattest – und ich bin da nur eine von vielen Millionen.“