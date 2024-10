„Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen“, sagte die 31-Jährige am Freitag beim Medientag des italienischen Wintersportverbandes FISI in Mailand. Goggia ist vierfache Gewinnerin des Abfahrts-Weltcups und holte Gold in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang.

In ihrer Laufbahn wurde sie jedoch wiederholt durch Verletzungen eingebremst. Im Februar 2024 brach sich Goggia im Training das rechte Schienbein sowie den Schienbeinknöchel und musste ihre Saison daraufhin beenden. Zu diesem Zeitpunkt führte Goggia neuerlich die Weltcup-Abfahrtswertung an. Vor wenigen Wochen legte sich Goggia erneut unters Messer, um die Schrauben von der ersten Operation im Februar entfernen zu lassen.

Sie habe vor der neuen Saison keine Erwartungen, betonte die Sportlerin, sie wolle „einfach nur Fortschritte“ machen. „Der Antrieb, mich anzustrengen, ist trotz sieben Verletzungen immer noch da“, sagte sie. Die Vorbereitung auf die ersten Speedrennen der Saison will Goggia im November in Copper Mountain in den USA absolvieren.