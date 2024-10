Papst Franziskus hat am Donnerstag eine Delegation des Österreichischen Skiverbands und der WM in Saalbach-Hinterglemm bei einer Audienz im Vatikan empfangen. Begleitet wurde die Gruppe aus rund 100 Personen vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner und von der Präsidentin des Skiverbands Roswitha Stadlober. ÖSV-Funktionäre und ehemalige Ski-Stars, darunter Annemarie Moser-Pröll, Michael Walchhofer, Matthias Mayer und Alexandra Meissnitzer waren dabei.

Bei dem Treffen bezeichnete der Papst Österreich als Land „reich an majestätischen Bergen“, das „hervorragende Möglichkeiten für den Alpinsport“ biete. Das Treffen mit dem Papst fand in Hinblick auf die Ski-WM im Februar 2025 in Saalbach-Hinterglemm statt. Zugegen im Vatikan war daher auch WM-Sportchef Bartl Gensbichler.

Ausdauer, Aufrichtigkeit, Freundschaft, Solidarität

„Ich möchte Sie alle ermutigen, bei Ihren Bemühungen stets die dem Sport innewohnenden Werte zu pflegen: Ausdauer, Aufrichtigkeit, Freundschaft, Solidarität. Auf diese Weise leisten Sie Ihren Beitrag zu einer brüderlicheren Welt - denn Sport schafft Brüderlichkeit. So können Sie inmitten der Wunder der Natur Ihres Landes das Loblied für den Schöpfer singen“, betonte der Papst.

Seine Ansprache schloss Franziskus mit Worten in deutscher Sprache: „Ich bete für Sie, beten Sie für mich: Diese Arbeit ist nicht einfach! Vielen Dank.“ Der Papst erteilte den Anwesenden seinen Segen.

Schneekristall als Geschenk

Der Papst begrüßte jeden der Angereisten persönlich. Er bekam vom ÖSV einen Schneekristall aus einem Bronzeguss, eine von Salzburger Handwerkern dekorierte Bibel, sowie eine Spende überreicht. Im Anschluss an die Sonderaudienz gab es für die Delegation eine Führung im Petersdom und auf dem Petersplatz.

„Es war ein sehr bewegendes Treffen, das uns allen in Erinnerung bleiben wird. Wir sind alle sehr dankbar, dass es zu dieser Audienz kommen konnte. Es war für uns alle eine sehr beeindruckende Begegnung mit Papst Franziskus“, kommentierte Stadlober. Bereits 2016 war eine Delegation des Skiverbands von Papst Franziskus empfangen worden.