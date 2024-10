Elisabeth Kappaurer wird den Weltcup-Auftakt der Alpinen in Sölden am 26. Oktober verpassen. Wie der ÖSV bekanntgab, kam die Vorarlbergerin beim Riesentorlauf-Training in Sölden zu Sturz und zog sich dabei eine Absprengung des Gelenkknorpels von der Kniescheibe zu.

Die 30-Jährige wurde bereits operiert und muss nun einige Wochen pausieren. „Nach der OP kann ich zeitnah mit der Reha beginnen, und wenn alles nach Wunsch verläuft, wäre es mein Ziel, Ende November in Killington wieder dabei zu sein“, erklärt Kappaurer.

Kappaurer landete vergangene Saison auf Platz 28 im Riesentorlauf-Weltcup, als bestes Resultat konnte sie einen 14. Platz in Mont Tremblant verbuchen.