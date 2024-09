Es war ein Posting auf Instagram, das als Text „nur“ ein schwarzes Herz zeigte – versehen mit der Zahl „1“. Und viele dachten, dass Abfahrts-Ass Daniel Danklmaier sich soeben in den Stand der Ehe begeben hatte, war auf dem Bild doch ein Foto seiner Hochzeit mit Freundin Martina zu sehen. Das Foto entspricht auch der Realität: Der Steirer und Martina gaben einander das „Ja“-Wort, feierten auf dem und am Grundlsee. Aber das taten sie schon vor einem Jahr. „Ich habe das Bild an sich wegen des ersten Hochzeitstages gepostet. Aber ich habe schnell gemerkt, dass viele denken, ich habe gerade eben erst geheiratet“, meldete sich Danklmaier lachend.

Er selbst ist gerade erst vom Trainingslager aus Chile zurückgekehrt und guter Dinge: „Mir geht es sehr gut, Chile war exzellent. Wir hatten beste Bedingungen, es gab genug Schnee, aber keinen Neuschnee während des Trainings. So denke ich, dass ich wirklich einen Schritt nach vor gemacht habe“, sagte der Aicher. Mit 31 Jahren und nach vielen Verletzungen will er in der kommenden Saison den Sprung nach oben schaffen. Und passend zum startenden Ticketverkauf für die Heim-WM in Saalbach meinte Danklmaier: „Das wäre eine coole Geschichte, wenn ich dort dabei wäre und meine Fans mich anfeuern könnten.“

Zurück zum Posting: Warum er seine Hochzeit erst jetzt quasi „öffentlich“ machte? „Ich wollte es nicht an die große Glocke hängen. Aber den Ehering habe ich im vergangenen Winter trotzdem immer brav getragen, er ist wohl wegen der Handschuhe nicht vielen aufgefallen.“ Zusatz: Noch ist kein Nachwuchs in Sicht, beteuert er: „Aber ich denke, das würde sich auch nicht so leicht verheimlichen lassen wie die Hochzeit.“