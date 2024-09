In rund einem Monat startet der Ski-Weltcup in Sölden in die neue Saison. Ski-Ass Mikaela Shiffrin ist zwar mitten in der Vorbereitung, Zeit zum Feiern nimmt sie sich aber trotzdem. Bei der Benefizveranstaltung für den US-Skisport sammelte die Technik-Spezialistin gemeinsam mit dem Unternehmen Stifel Geld – und dies mit Erfolg, eine Million Euro kamen am Ende zusammen.

Doppelter Grund zur Freude

Shiffrin darf sich aber nicht nur über die Förderungen für das US-Team freuen, sondern auch über einen Geburtstag: ihr Freund, Abfahrer Aleksander Aamodt Kilde wurde am Wochenende der Benefizveranstaltung 32. Teilgenommen hat er zwar nicht, die Amerikanerin teilte aber auf Instagram ein Video der beiden.

Voller Fokus auf die neue Saison

Für die Ski-Rekordsiegerin heißt es jetzt wieder, sich auf den Ski-Zirkus vorzubereiten. Drei Wochen trainiert sie in der südlichen Hemisphäre, bevor der Weltcup wieder an den Start geht. „Die Vorfreude auf die neue Saison steigt, ich freue mich wieder zu fahren“, erklärt die Amerikanerin auf Instagram. Mikaela Shiffrin ist mit 97 Siegen die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten.