„Wir werden Lösungen finden, weil wir unsere Kinder und die Mitglieder nicht im Stich lassen“, zeigt sich Carmen Ebner entschlossen. Die erste Präsidentin und Geschäftsführerin des Skiclub Lienz organisiert mit Bernadette Gasser immer in den Semesterferien am Schlossberg Kinderskikurse. 130 Kinder, darunter 25 Anfänger, 50 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und die älteren im Alter von bis zu elf Jahren, üben sich in fünf Tagen im Skilauf.