Es war der letzte, kurze Absatz in der Mitteilung des Internationalen Skiverbandes (FIS), der Marcel Hirscher wohl beruhigen durfte. Denn nach den aufgekommenen Diskussionen ist zumindest eine Sache klar: Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger, der mit 35 Jahren ein Comeback geben und künftig für die Niederlande starten will, bekommt eine „Wildcard“ für den Saisonauftakt auf dem Gletscher in Sölden am 27. Oktober.

„Als Teil der Diskussionen wurde bestätigt, dass das Ansuchen des holländischen Verbandes um eine Wildcard für Marcel Hirscher, die diesen Sommer eingebracht wurde, aufrecht und gültig ist. Das bedeutet, dass Hirscher berechtigt ist, beim ersten Saisonrennen in Sölden an den Start zu gehen.“ Nicht näher spezifiziert ist allerdings, ob diese Berechtigung damit nur auf den Auftakt beschränkt ist, oder auch für weitere Rennen in diesem Winter Gültigkeit behält.

Ferner wurden im alpinen Sub-Komitee die Weltcup-Kalender noch einmal diskutiert und durchgewunken – und man warf auch einen Blick auf den zumindest groben Plan für die kommenden zwei Jahre. In den vergangenen Saisonen hatten die Veranstalter ja zumeist die fehlende Planungssicherheit moniert, die soll nun wieder gegeben sein.