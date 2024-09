Neben Medaillen, Pokalen, Rekorden und Titeln ist es wohl die prestigeträchtigste Trophäe im österreichischen Sport – der NIKI, den die Sportlerinnen und Sportler und das Team des Jahres im Rahmen der Sporthilfe-Gala überreicht bekommen. Rund eine Woche vor der großen Charity-Gala in der Wiener Stadthalle (3.10., 20.15 Uhr, live in ORF 1) wurden traditionell die Bestplatzierten bekanntgegeben. Gewählt haben die Mitglieder von Sports Media Austria, der Vereinigung der österreichischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten. Die Fan-Wahl zum Aufsteiger oder Aufsteigerin des Jahres läuft noch bis 29. September. Der Special Award geht in diesem Jahr an Tennis-Ass Dominic Thiem.



„Mit einem NIKI ausgezeichnet zu werden hat in der österreichischen Sportwelt einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Sports-Media-Austria-Präsident und Kleine-Zeitung-Sportchef Michael Schuen, „das verdeutlichen die Emotionen der Gewinnerinnen und Gewinner auf der Bühne, aber auch jener, die trotz ebenfalls herausragender Leistungen und Erfolge auf den Plätzen dahinter landen.“

Das sind die Top drei der jeweiligen Kategorie:

Sowohl bei den Damen mit Speerwerferin Victoria Hudson, Skifahrerin Cornelia Hütter und Kletterin Jessica Pilz und den Herren mit Valentin Bontus (Kitesurfen), Manuel Feller (Ski Alpin) und Stefan Kraft (Skispringen) stehen je drei Athleten auf den vordersten Rängen, die bislang noch keinen NIKI in der Kategorie Sportlerin oder Sportler des Jahres entgegennehmen durften.

2020 erhielt Dominic Thiem den NIKI als Sportler des Jahres. Auch in diesem Jahr wird der Niederösterreicher auf der Bühne der Sporthilfe-Gala geehrt. Dieses Mal nicht für eine herausragende Saison, sondern für eine herausragende Karriere, die neben dem Gewinn der US Open 2020 noch 16 weitere Karrieretitel und drei Grand-Slam-Turnier-Finalteilnahmen aufweist. Diese großartige Laufbahn wird mit dem Special Award gewürdigt. Damit reiht sich der 31-Jährige in eine Riege an hochkarätigen Sportpersönlichkeiten ein, die bereits mit dem NIKI für den Special Award geehrt wurden – darunter unter anderem Annemarie Moser-Pröll, Arnold Schwarzenegger, Franz Klammer, Hans Krankl, Toni Innauer und Niki Lauda.