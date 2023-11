Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust … So wie die erste Strophe des Dachsteinlieds das Steirerland in seiner gesamten Schönheit beschreibt, so mannigfaltig ist auch der Sport zwischen dem Massiv im Norden und den sanften Hügeln des Südens. Die Galanacht des Sports hat das bunte Spektrum an Hochleistungen und Leidenschaft eindrücklich zur Schau gestellt und gezeigt, dass die Steirerinnen und Steirer eben nicht nur in den ganz großen Sportarten riesengroß sind. Um auch in diesem Winter in aller Welt Topleistungen abliefern zu können, war die Sportlerin des Jahres vor der Gala gar noch auf der Reiteralm trainieren. Den Rennanzug hat Katrin Ofner zu Hause noch flott gegen die Tracht getauscht. „Ich bin eben eine Steirerin“, sagte die Kobenzerin und lachte. Den Diskuswerfer erhielt sie von Landesrat Karlheinz Kornhäusl. „Die Steiermark hat landschaftlich, kulinarisch und auch sportlich so viel zu bieten und genau diese Vielfalt ist es, warum den Menschen der Sport so taugt. Nicht ohne Grund haben wir in der Steiermark rund 2600 Vereine.“ Für den Mediziner war es ebenso die erste Gala in diesem Amt wie für Kleine-Zeitung-Geschäftsführerin Xenia Daum: „Die Kleine Zeitung ist tief und fest in der steirischen Erde verwurzelt und wir leben das mit unserer Regionalität. Es ist eine Freude und ein Privileg, Tag für Tag über die Menschen und die vielfältigen Themen, die sie bewegen, berichten zu dürfen. Der Sport spielt da eine große Rolle.“

Hier: Katrin Ofner, die Sportlerin des Jahres 2023

Und die Liebe zum Sport eint seit vielen Jahren auch die drei weiß-grünen Landeschefs der Dachverbände Stefan Herker (Sportunion), Gerhard Widmann (ASKÖ) und Christian Purrer (ASVÖ). „Die steirische Natur bietet so viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, aber die Infrastruktur ist noch verbesserungswürdig“, sagte Purrer. Für die Zukunft fordert er, „dass wir uns in der Steiermark nicht nur um die Spitze im Sport kümmern, sondern auch um die Basis. Wir brauchen mehr Bewegung unter den Kindern.“ Purrer kam auch mit Manuela Fally. Sie ist die erste Dame in der Steiermark, die als Landesgeschäftsführerin einen Dachverband leitet.

Hier: Michael Scheikl, der Sportler des Jahres 2023

Als bekanntlich starke Damen führten die Landeschefinnen Barbara Muhr (Tennis) und Renate Götschl (Ski) die präsidiale Riege bei der Gala an. „Vom verrückten Outdoorsport bis zu imposanten Hallenbewerben und von den leidenschaftlichen Amateuren bis zu erfolgreichen Profis ist das grüne Herz überall spürbar“, sagte Muhr. Von ihren männlichen Pendants gaben sich unter anderem auch Wolfgang Bartosch (Fußball), Gerald Pototschnig (Rad), Uwe Stark (Volleyball), Gerhard Kleinhofer (Rodeln), Hugo Schuster (Schwimmen), Philipp Hofer (Eishockey), Kurt Klein (Golf), Reinhard Seigner (Basketball), Thomas Hayn (Turnen) oder Christian Wolf (Handball) die Ehre.

Vorjahressieger und Mountainbiker Andreas Kolb brachte die Liebe zur Heimat auf den Punkt: „Viele behaupten, dass es bei ihnen zu Hause am schönsten ist. Bei uns stimmt das.“ Das unterstrich auch Götschl: „Die Steiermark ist nicht umsonst das grüne Herz Österreichs“, erklärt die Speedqueen, die fünf Diskuswerfer zu Hause hat, „ich war an so vielen Orten auf der Welt, aber nirgendwo ist es so schön wie hier.“ Ein Kompliment, dem Nicole Schmidhofer – die Sportlerin des Jahres 2017 und 2020 – beipflichtet. Was die Steirer selbst ausmacht, weiß Werner Gregoritsch. „Die Ehrlichkeit und die gewisse Härte, die man braucht, um erfolgreich zu sein“, sagt der ÖFB-U21-Teamchef und fügt lächelnd an: „Und ich glaub auch, dass wir die feschesten Mädln haben.“ So wurde es ein Abend der Komplimente für Sport, Land und Leut‘.