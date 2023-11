In der Grazer Helmut List Halle wurden am Mittwoch die herausragenden Leistungen der steirischen Sportlerinnen und Sportler im Rahmen der steirischen Galanacht des Sports geehrt. Vor Jahren noch als Nachwuchssportler und Nachwuchssportlerin gemeinsam auf der Bühne, räumten Michael Scheikl (Naturbahnrodeln) und Katrin Ofner (Ski-Cross) 2023 in der Erwachsenen-Kategorie ab. Sie dürfen sich steirische Sportler bzw. Sportlerin des Jahres nennen.

Über den Titel der beliebtesten Nachwuchssportlerin durfte sich Badminton-Ass Lena Krug freuen, bei den Burschen räumte Gewichtheber Elias Simbürger ab.

Der Kommentar zur Sportlergala

Die Behindertensportlerin des Jahres in der Steiermark heißt Josefine Waldhauser (Sportkegeln), bei den Männern sicherte sich Paraclimbing-Weltmeister Angelino Zeller den Titel Behindertensportler des Jahres. Über den Preis der Special Olympics Sportlerin 2023 jubelte Agnes Zenz, die bei den World Games in Berlin Gold im Radfahren holte.

Skibob-Ass Joachim Knauß, seinerseits Weltmeister, und Special-Olympics-Golf-Goldmedaillengewinner Florian Bittmann wurden mit dem LSO-Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Mannschaft des Jahres in der Steiermark lautet Sturm Graz. Bei den Trainer-Auszeichnungen räumte Kickbox-Coach Günter Plank und Cheerleading-Trainerin Viktoria Korell ab.