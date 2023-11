So recht wusste Katrin Ofner nicht, was alles hinter dieser Medaille steckte, die sie im Haus ihres Onkels Klaus Ofner mit Kindesaugen erstmals erspäht hatte. Die „Schneeflocke aus Gold“ an einem Band hatte auf das kleine Mädchen aber magische Wirkung. Sie wollte genau so eine Medaille haben, wie ihr Onkel sie bei der nordischen Ski-WM 1991 in Val di Fiemme geholt hatte. 32 Jahre nach dem nordischen Kombinierer erfüllte sich die Kobenzerin ihren Kindheitstraum. Bei der Skicross-WM in Bakuriani/Georgien holte sie WM-Silber, knapp hinter der schwedischen Seriensiegerin Sandra Näslund. „Ich habe mich einfach nur gefreut. Es war ein sehr knapper Zieleinlauf, aber es war mir wirklich wurscht. Ich habe mir einfach nur gedacht: Geil, ich habe eine Medaille“, freute sie sich. Dabei war die Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen. Im Sommer hatte eine Viruserkrankung das gewohnte Training verhindert. Ofner musste ruhen, die Situation annehmen. Sie kam erst Schritt für Schritt wieder zu Kräften; und das erst spät im Herbst. Mit dem zweiten Platz im Weltcup von Idre Fjäll war ein Monat vor der WM in Georgien die „Katl“ endgültig wieder die alte.

Hinter WM-Silber steckt viel harte Arbeit. Jahrelang reiste Ofner mit dem Weltcuptross um den Globus, hoffte stets auf den großen Wurf bei einem Großereignis. Der blieb ihr lange verwehrt. Viermal versuchte sie ihr Glück bei Olympischen Spielen, siebenmal musste sie von Weltmeisterschaften ohne Medaille die Heimreise antreten. „Ich habe viel investiert, habe mir den A... aufgerissen – und nicht nur ich. Ich bin stolz darauf, dass ich es beim achten Mal geschafft habe.“.“