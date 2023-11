Für Jakob Engelhart, Jonas Hermann und Elias Simbürger wurde im Rahmen der Wahl zum steirischen Nachwuchssportler des Jahres am öftesten abgestimmt. Heute erfahren die drei bei der Sportler-Gala in der List-Halle, wer gewonnen hat.

JAKOB ENGELHART.

Das Glatteis ist sein Metier: Der 19-Jährige ist einer der Eigenbauspieler der Graz 99ers und kommt unter Trainer Johan Pennerborn seit der vergangenen Saison zu regelmäßigen Einsätzen. Auch internationale Eishockey-Luft durfte Engelhart bereits schnuppern: 2022 hat er mit Österreichs U20-Nationalteam an der Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada teilgenommen. Er zeigt: Mit harter Arbeit und Disziplin schafft man es auch als junger Österreicher auf das heimische Eishockey-Eis.

JONAS HERMANN.

Junioren-Weltmeister sein - Jonas Hermann weiß, wie sich das anfühlt. Der Grazer konnte im Sommer die Extreme-Kajak-WM der Juniorenklasse für sich entscheiden. Und das ist nicht die einzige „Goldene“ in seinem Medaillenschrank: Im Kajak-Cross und im Freestyle-Kajak ist er österreichischer Junioren-Meister. Schon seit jungen Jahren fasziniert es ihn, mit den Kräften des Wassers zu interagieren – im kommenden Jahr will er sein Können bei der Junioren-Freestyle-EM wieder unter Beweis stellen.

ELIAS SIMBÜRGER.

Der Grazer, mittlerweile Heeressportler, hat schon in jungen Jahren eine Leidenschaft zum Bewegen von schweren Gewichten entwickelt. Eine Netflix-Dokumentation hat ihn zu CrossFit gebracht, fehlende Perspektive dann zum Olympischen Gewichtheben. Da ist der 19-Jährige mittlerweile im Nationalteam, ist Heeressportler und stellte bei der U20-WM in Mexiko vor wenigen Tagen einen neuen österreichischen U20-Rekord im Stoßen auf: 173 Kilogramm. Das ist in seinem Fall beinahe das doppelte Körpergewicht.