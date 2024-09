Lange hat das Karriereende nicht gedauert. Erst im Jänner hatte Christopher Neumayer 31-jährig seinen Rücktritt vom alpinen Skisport bekanntgegeben, jetzt hat er den Beschluss gefasst, auf die Piste zurückzukehren. „Ich bin noch nicht bereit, den Skisport loszulassen“, schreibt der Abfahrer auf Facebook. „Ich konzentriere mich seit dem Sommer voll auf mein Training und weiß, ich bin bereit. Wenn sogar das härteste Training Spaß macht, weiß man, dass die Entscheidung die richtige ist.“

Unmittelbar nach seinem zwölften Platz bei der Streif-Abfahrt Anfang des Jahres – seinem besten Karriere-Resultat überhaupt – hatte Neumayer verkündet, nicht mehr die Pisten dieser Welt hinunterzusausen. „Ich war vom Kopf her nicht mehr bereit, Vollgas zu geben“, sagte Neumayer, der von vielen Verletzungen geplagt worden war, damals. Das hat sich nun offenbar geändert: „Es gibt einfach noch so viel, das ich bei den Rennen zeigen möchte, und ich starte mit Vollgas in eine neue Rennsaison.“