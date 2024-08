Die Tirolerin Sophia Waldauf hat sich beim Slalomtraining in Argentinien einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie sowie eine Schultergelenkssprengung zugezogen. Die 23-Jährige fällt deshalb für die gesamte Saison 2024/25 aus.

Wie der ÖSV am Montag weiters mitteilte, soll Waldauf in den nächsten Tagen in der Heimat am Knie operiert werden. Die Schulterverletzung könne konservativ behandelt werden.