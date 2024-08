Das Comeback von Ski-Star Marco Schwarz verzögert sich weiter. Nachdem sich der 29-Jährige in Bormio Ende des vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss mit Meniskusriss und Knorpelschaden zugezogen hatte, muss der Alrounder im Kampf um die Weltcup-Rückkehr einen weiteren Rückschlag verkraften. Bei Schwarz wurde nach auftretenden Rückenschmerzen eine Bandscheibenvorwölbung in der Lendenwirbelsäule diagnostiziert, Dr. Michael Gabl hat das Ski-Ass bereits infiltriert, nun muss er sich mehrere Wochen schonen.

Das bedeutet auch, dass Schwarz das geplante vierwöchige Trainingscamp in Chile auslassen muss. „Die erste Diagnose war natürlich ein Schock, weil ich mich nach der intensiven Reha Phase schon sehr auf Chile gefreut habe“, wird Schwarz in einer Aussendung zitiert. „Es hat sich so abgezeichnet, dass ich über den Sommer hinweg immer wieder meinen Rücken gespürt habe und der Schmerz in der letzten Woche stärker geworden ist. Wir wollten die Sache noch vor Abflug nach Chile abklären und haben dann diese Diagnose erhalten. Nach einer Ruhephase werde ich die Zeit nutzen, um wieder 100 Prozent fit zu werden und danach möchte ich wieder voll ins Training einsteigen“