Am 28. Dezember 2023 hatte sich Marco Schwarz in Bormio eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Sieben Monate danach hatte er nun erstmals wieder zwei Skier an seinen Beinen: Der Kärntner postete Bilder vom Ausflug in die Ski-Halle „SNØ“ in Oslo.

„Es tut richtig gut, das erste Mal wieder Schnee unter den Füßen zu spüren. Ich habe sieben Monate sehr hart für das gearbeitet und muss sagen, es fühlt sich gewaltig an. Es ist natürlich noch ein langer Weg, aber Schritt für Schritt komme ich wieder zurück“, meinte Schwarz gegenüber dem „ORF“.