ÖSV-Slalomgruppe gastiert derzeit in Kärnten. Neben Lokalmatador Marco Schwarz auch Slalom-Weltcupsieger Manuel Feller.

Nichts ist schlimmer als Langeweile beim Training. Um ein wenig Würze in den Alltag zu bringen, wurde die Slalomtrainingsgruppe des ÖSV auf das Eis gebeten. In Ferlach spulten sie am Dienstag eine Einheit mit Skillz-Coach Paul Ullrich ab, der normalerweise an der Technik von Österreichs besten Eishockey-Cracks wie Peter Schneider feilt.

Manuel Feller, Marco Schwarz und Co zeigten sich von der Einheit begeistert. Und überraschten mit ihrem Talent sowie ihrer Technik viele Beobachter.