„Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, dem Skirennsport den Rücken zu kehren. Auch wenn es keine leichte Entscheidung war, ist es an der Zeit, ein neues Kapitel zu beginnen, in dem meine Gesundheit an erster Stelle steht.“ Mit diesen Worten gab Rosina Schneeberger heute via Social Media ihr Karriereende bekannt. Weiter führt sie aus: „Nach meiner letzten Operation im Mai geht es mir gesundheitlich wieder richtig gut. Ich bin endlich wieder schmerzfrei und das möchte ich auch so beibehalten. Die Zeit im Skizirkus war sehr schön und ich habe wertvolle Erfahrungen gesammelt, die ich in meinen neuen Lebensabschnitt mitnehmen will.“ Im kommenden Winter möchte die 30-Jährige vorerst mit ihrer Schwester gemeinsam einen Foodtruck bei sich im Skigebiet Mayrhofen betreiben. Die Abschlussprüfung für den staatlichen Skilehrer sei ebenfalls noch geplant und beim BMF (Zollsport) stünden der Zillertalerin auch noch alle Türen offen, skizziert Schneeberger ihre Zukunftspläne.

Im März 2013 gab die Tirolerin ihr Weltcupdebüt und bestritt in der Folge insgesamt 49 Weltcup- und 133 Europacuprennen. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis ist ein neunter Platz in der Alpinen Kombination, im Europacup erzielte die 30-Jährige elf Podiumsplätze, davon zwei Siege. Bei Junioren-Weltmeisterschaften zählen drei Bronzemedaillen zu ihren schönsten Erfolgen.

In ihrer Laufbahn hatte die Zillertalerin mit vielen Rückschlägen durch Verletzungen zu kämpfen (zuletzt ein Schien- und Wadenbeinbruch), die sie immer wieder zurückgeworfen haben. Trotz dieser Herausforderungen arbeitete sich Schneeberger immer wieder auf die Piste zurück, allerdings ist nun die Zeit gekommen, um neue Wege zu gehen.