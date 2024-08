Noch ist es ein wenig hin bis zum Weltcup-Auftakt Ende Oktober in Sölden: An diesem wird man bekanntlich auch wieder Marcel Hirscher auf zwei Skiern sehen – der Salzburger kehrt für die Niederlande, die Heimat seiner Mutter, in den Weltcup-Zirkus zurück.

Dort, in den Niederlanden, genauer gesagt in Amsterdam, wurde der 35-Jährige von einem Paparazzo mit seiner Lebensgefährtin erspäht. Auf Nachfrage des „Kurier“ bestätigte Hirscher: „Ein etwas unglücklicher Schnappschuss von einem glücklichen Paar – und ja, der Typ in der Mitte, das bin ich.“ Viel mehr Details verriet Hirscher, der sein Privatleben für gewöhnlich sehr geheim hält, nicht. Er sagte dem Kurier lediglich: „Wir sind zwei von ungefähr 4,4 Millionen Menschen in Österreich, die in einer Partnerschaft leben – mehr gibt´s dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Privatleben heißt ja wahrscheinlich Privatleben, weil es die meisten lieber privat leben... Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem das respektiert und verstanden wird.“

Im Jahr 2021 hatten sich Marcel und Laura, die auch zwei gemeinsame Kinder haben, voneinander getrennt. Über seine zwei Kinder sprach der Ski-Superstar auch im Gespräch mit Tom Walek beim Ö3-Talk „Walek wandert“ (zu hören am kommenden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr): „Mit Kindern merkt man dann schon: ‚Worum geht’s jetzt eigentlich?‘ Darum, dass man zwei Hundertstel schneller oder langsamer ist, oder ob es den Kids gut geht, dass sie gesund sind, wachsen, gedeihen und sich entwickeln können. Und das relativiert natürlich den Wahnsinn dann schon sehr stark.“