Etwas angeschlagen meldete sich Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde am Dienstag aus dem Krankenhaus zu Wort. Der Norweger postete auf Instagram ein Video und richtete einige Worte an seine Fans. „Leider bin ich wieder im Krankenhaus. Ich habe schon drei Wochen Antibiotikum hinter mir, aber die Infektion ist zurück“, verriet der Verlobte von Mikaela Shiffrin. Deshalb sei ein weiterer Eingriff notwendig.

Die ganze Situation fühle sich an wie eine „endlose Geschichte“, gestand Kilde. „Ich habe aber ein perfektes Team um mich und muss jetzt einfach weiterkämpfen. Am Ende wird alles gut werden“, gibt sich der 31-Jährige optimistisch. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass er sich aufgrund einer Infektion einer erneuten Schulteroperation unterziehen musste. Im Jänner war das Speed-Ass in Wengen schwer gestürzt und musste per Hubschrauber abtransportiert werden.

Laut norwegischem Verband arbeite ein Ärzte-Team eifrig am Comeback des Ausnahmeathleten. Ob es sich für die kommende Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm ausgeht (4. bis 16. Februar 2015), ist derzeit noch völlig unklar.