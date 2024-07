Einen herben Rückschlag musste Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde in dieser Woche hinnehmen. Wie der Norweger auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, hat er sich eine Infektion eingefangen. „Ich hatte in den letzten Wochen immer stärker werdende Schmerzen in der operierten Schulter, was sich wie eine normale Reaktion auf die erhöhte Trainingsbelastung anfühlte“, schrieb Kilde.

Dabei handelte es sich aber um eine „Infektion, die Schaden angerichtet hat“, so der Norweger, der seinen Beitrag mit mehreren Fotos versah – unter anderem mit seiner Verlobten Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin steht ihrem Partner seit der schweren Verletzung immer zur Seite. Kilde war in der Vorsaision in Wengen im Ziel-S gestürzt und mit hoher Geschwindigkeit in die Sicherheitsnetze geprallt. Dabei erlitt er eine tiefe Schnittwunde an der rechten Wade und kugelte sich die linke Schulter aus.